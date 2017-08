La Turquie se dit victime par ricochet des sanctions antirusses

Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlüt Cavusoglu a critiqué ce vendredi l'adoption d'un nouveau paquet de sanctions américaines à l'encontre de la Russie, affirmant que ces mesures nuisaient à l'économie turque.

«La Turquie a subi par le passé l'effet négatif de sanctions. Les sanctions à l'égard de nos voisins et de nos camarades causent un important préjudice à notre économie», a-t-il indiqué dans une interview au journal Turkiye.

«De ce fait nous ne nous allierons pas aux sanctions antirusses, préférant le compromis politique et le dialogue», a-t-il poursuivi.

Selon M. Cavusoglu, les mesures décidées par Washington à l'égard de Moscou risquent d'avoir un effet négatif sur l'UE.

Mercredi 2 août, le Président américain Donald Trump a signé la loi sur les nouvelles sanctions contre la Russie, l'Iran et la Corée du Nord, adoptée par le Congrès américain. Le document permet notamment au Président américain d'imposer des restrictions aux personnes investissant dans la construction des gazoducs russes d'exportation une somme de plus de cinq millions de dollars par an ou d'un million de dollars en une seule fois. La loi indique en outre que les États-Unis poursuivront leur opposition au projet de gazoduc Nord Stream 2 visant à relier la Russie et l'Allemagne.