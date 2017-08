Telegram de nouveau accessible en Indonésie, le nombre d’abonnés monte en flèche

Le service de messagerie populaire Telegram est à nouveau accessible en Indonésie suite au blocage par la société des chaînes contenant de la propagande du terrorisme. Aujourd’hui, ce pays représente un des marchés les plus importants pour le service dont un nouvel utilisateur sur 30 est indonésien.

Jeudi 10 août, le ministère indonésien des Communications et des Technologies de l'information a rouvert l'accès à la version en ligne de l'application de messagerie sécurisée Telegram suite aux efforts de la société visant à bloquer la propagande terroriste. Il faut remarquer que Telegram compte 600.000 nouveaux utilisateurs chaque jour, dont 20.000 sont indonésiens.

«Telegram assignera un représentant pour communiquer avec nous», a déclaré le ministre indonésien des Communications Rudiantara.

«Telegram promet également de créer une sorte de script, un logiciel pour filtrer [le contenu illégal] sur la plateforme», a-t-il ajouté.

Ces deux mesures seront prises dans le cadre des efforts de Telegram visant à satisfaire les demandes du gouvernement.

Les commentaires de Rudiantara ont suivi la visite du PDG de Telegram Pavel Dourov à Jakarta le 1er août pour rencontrer le ministre et l'équipe locale de Telegram.

© REUTERS/ Dado Ruvic Les agences US veulent soudoyer les développeurs de Telegram

Avant la visite de M.Dourov, le ministère a demandé aux fournisseurs d'accès à Internet de bloquer l'accès à 11 domaines de Telegram. Le service de messagerie a depuis bloqué 166 chaînes comportant ce que le gouvernement indonésien appelle des contenus «négatifs», notamment des forums de partisans de Daech qui ont été mis sur liste noire par le ministère et d'autres organismes gouvernementaux.

Deux jours plus tard, M.Dourov a annoncé que Telegram avait ouvert une chaîne directe pour le gouvernement et son équipe avec des experts parlant indonésien pour assurer une réponse plus rapide.