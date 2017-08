«La chose la plus effrayante concernant Pyongyang est qu'il peut être n'importe où!»

Selon un récent sondage réalisé avant même que le Président américain Donald Trump promette «le feu et la colère» à Pyongyang, 75% des habitants du pays jugeaient le programme nucléaire nord-coréen dangereux pour les États-Unis. Toutefois, ils ne sont pas si nombreux lorsqu’il s’agit de retrouver cet «État voyou» sur la carte…

Les Américains sont plutôt favorables à l’idée que leur pays doive envisager une opération militaire contre la Corée du Nord, d’après les sondages, mais un micro-trottoir réalisé à Los Angeles montre qu’ils ne sont pas trop informés sur les détails, et même sont incapables de montrer ce pays sur une carte.

Les gens interrogés sur Hollywood Boulevard ont aussi estimé que les États-Unis devaient être prêts à une guerre contre la Corée du Nord avant d’essayer de la trouver en Amérique du Nord et du Sud, au Proche-Orient, en Afrique, en Europe, en Inde, au Brésil et même en Australie et dans l’Arctique!

«Elle doit être quelque part en haut. Je ne me souviens pas», a déclaré une personne.

«J’en sais rien, voilà l’Afrique, la Corée devrait être quelque part plus haut?», se demande une autre pointant son doigt sur l’Europe.

«Je dirais qu’elle se trouve ici, la Corée du Nord», affirme une autre personne montrant le Proche-Orient où les États-Unis mènent déjà des opérations militaires.

La chose la plus effrayante concernant la Corée du Nord est qu’elle peut être n’importe où, dit le journaliste pour les consoler.

Certaines personnes ont fait plusieurs tentatives infructueuses. On pouvait voir des dialogues du genre:

— Ici?

— C’est le Brésil.

— Ici peut-être?

— C’est l’Australie. Ils ne nous ont rien fait.

— Ici?

— Non, encore raté.

— Ici alors!

— C’est l’Inde.

D’autres personnes questionnées ont déclaré dès le début qu’elles n’étaient pas très fortes en géographie ou ont essayé de tricher en montrant l’ensemble de la carte. De telles connaissances risquent de provoquer la Troisième guerre mondiale!