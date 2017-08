Les menaces de Pyongyang doperont-elles le tourisme à Guam?

Sur fond de tensions entre Washington et Pyongyang, le Président des États-Unis Donald Trump a tenu à rassurer le maire de l'île de Guam, un territoire américain non incorporé considéré comme la première cible pour les missiles nucléaires balistiques nord-coréens.

«Je peux dire que votre flux touristique sera multiplié par dix sans aucune dépense financière. Je vous en félicite», a ironisé M.Trump lors de sa conversation téléphonique avec le maire de Guam Eddie Calvo, qui a publié l'enregistrement de cette conversation sur Facebook.

Donald Trump a affirmé souhaiter avant tout la résolution pacifique du conflit, mais a indiqué que dans le même temps, il était dit prêt au pire des scénarios.

De son côté, M.Calvo a tenu à féliciter le locataire de la Maison-Blanche.

«Monsieur le Président, en tant que maire de Guam et citoyen américain, je vous assure que je ne me suis jamais senti autant en sécurité qu'avec vous au gouvernail», a-t-il ainsi déclaré.

© REUTERS/ Major Jeff Landis,USMC (Ret.)/Naval Base Guam/Handout/File Photo Les habitants de l'île de Guam se préparent pour une attaque nucléaire de Pyongyang

Située à 3.400 km environ au sud-est de Pyongyang, l'île de Guam, un territoire non incorporé des États-Unis, compte 163.000 habitants et abrite une base militaire américaine avec un escadron de sous-marins, une base aérienne et un groupe de garde-côtes.

La Corée du Nord a déclaré mardi qu'elle pouvait tirer des missiles balistiques stratégiques à moyenne et longue portée Hwasong-12 contre les bases militaires américaines situées sur l'île de Guam, dans le Pacifique, si Washington poursuivait ses pressions contre Pyongyang.

Le Président américain Donal Trump a promis mardi «le feu et la colère» à Pyongyang s'il menaçait de nouveau son pays. Il s'est aussi dit prêt à une riposte militaire aux actions «irréfléchies» nord-coréennes.

Les menaces de Pyongyang ont inquiété les pays voisins de la Corée du Nord. Selon les médias japonais, Tokyo envisage de déployer des missiles intercepteurs supplémentaires PAC-3 (Patriot) dans les régions du pays que les missiles balistiques nord-coréens survoleront avant d'atteindre Guam.