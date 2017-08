Après une chute record, la cote de popularité de Donald Trump rebondit

La popularité de Donald Trump semble actuellement repartir vers le haut après une chute record, le président ayant dégringolé à seulement 38% d'opinions favorables.

Néanmoins, sur fond de tensions entre Washington et Pyongyang, la popularité du locataire de la Maison-Blanche atteint 45% des Américains contre 53% n'approuvant pas la position du chef d'État, indique le nouveau sondage réalisé par Rasmussen reports.

© AFP 2017 Brendan Smialowski «Le pire président»: les internautes réagissent au remerciement de Trump à Poutine

1.500 personnes ont participé au sondage dont la marge d'erreur était d'environ 2,5%.

Précédemment, on a appris par les sondages réalisés par le Washington Post et la chaîne ABC News que la popularité de Donald Trump est en baisse en comparaison à ce qui avait été préparé pour ses 100 jours au pouvoir. Selon le Washington Post, ce taux est le plus bas parmi tous les Présidents américains qui ont dirigé le pays au cours des 70 dernières années.