En toute discrétion: Facebook lance une application photo en Chine

Selon le New York Times, l'application baptisée Colorful Balloons a été présentée sur le marché chinois par une société locale afin de dissimuler le fait que l'application a été développée par Facebook.

Le quotidien précise que l'interface et les fonctions du logiciel lancé en mai sont quasiment identiques à ceux de l'application de partage Facebook Moments.

« Nous disons depuis longtemps que nous sommes intéressés par la Chine et nous consacrons beaucoup de temps à comprendre ce pays et à en apprendre davantage de différentes façons. Notre priorité pour le moment consiste à aider les entreprises et les développeurs chinois à s'ouvrir de nouveaux marchés hors de Chine en utilisant notre plateforme publicitaire », a déclaré Facebook dans un communiqué.

Le réseau a cependant refusé de commenter le lancement en toute discrétion d'une application en Chine.

© Sputnik. Natalia Seliverstova Un grand censeur: les règles de modération des publications de Facebook dévoilées

Le réseau social américain a plusieurs fois évoqué son intérêt pour l'espace Internet de la Chine où le nombre d'usagers a dépassé 700 millions à la fin de l'année dernière. Les autorités chinoises se disent prêtes à autoriser l'accès du réseau depuis le territoire de la Chine continentale à condition que Facebook respecte la législation chinoise.

En Chine, la régulation de l'accès à Internet est une des plus rigoureuses au monde. Un système de filtrage de contenu y est en place depuis le début des années 2000. À l'heure actuelle, l'accès à Google, Twitter, YouTube, Instagram et à de nombreux médias mondiaux y est bloqué.