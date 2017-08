Porochenko: l’armée ukrainienne s’est renforcée pendant le conflit du Donbass

L'armée ukrainienne a reçu des entreprises de défense près de 16.000 unités de matériel à vocation militaire au cours de ces trois dernières années, c'est-à-dire durant l'opération militaire dans le Donbass, a indiqué samedi le président ukrainien Piotr Porochenko.

«L'armée ukrainienne s'est renforcée de 16.000 unités de matériel militaire et d'armement grâce au groupe public Ukroboronprom», a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Il s'agit de la quantité de matériel militaire reçu par l'armée entre juillet 2014 et juillet 2017. Selon le groupe, les entreprises qui en font partie ont remis aux forces armées 15.903 armements et matériels militaires.

L'armée a reçu 5.281 unités de matériel neuf et modernisé, 7.164 unités de matériel réparé et 3.458 pièces de rechange, instruments et équipements, selon le groupe.

La plupart du matériel neuf et modernisé est représenté par de l'artillerie ainsi que des missiles et des munitions: 1.061 et 2.613 unités respectivement. Les militaires ont également reçu 1.277 systèmes neufs et modernisés de radiolocalisation, de guerre électronique et de télécommunication, 295 unités d'artillerie et blindés, ainsi que 35 unités de matériel aéronautique et équipements.

Kiev mène une opération militaire contre les régions est de l‘Ukraine depuis printemps 2014, lorsque cette partie du pays a refusé de reconnaître le pouvoir ukrainien arrivé suite au coup d'État de février 2014. Une «opération antiterroriste» a été lancée contre les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk. Plus de 10.000 personnes ont été tuées depuis le début du conflit, selon l'Onu.