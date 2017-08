Erdogan prédit une embellie dans les relations avec Berlin

Les tensions entre la Turquie et l’Europe sont dues à la politique intérieure européenne et les relations avec l’Allemagne devraient s'améliorer après les élections législatives fédérales qui auront lieu en septembre, a déclaré samedi le Président turc Recep Tayyip Erdogan.

Le leader turc Recep Tayyip Erdogan espère une embellie dans les relations turco-européennes après les élections législatives en Allemagne du 24 septembre prochain.

Les relations entre l'Europe et la Turquie, membre de l'Otan et candidat à l'adhésion à l'Union européenne, se sont dégradées à cause des mesures de répression qui ont suivi le coup d'État échoué de l'année dernière accompagné de purges dans le pays.

«La France et l'Autriche l'ont fait avant, nous voyons que l'Allemagne suit la même stratégie. Je crois que cette situation s'améliorera après les élections», a-t-il dit samedi faisant référence au scrutin du 24 septembre prochain, lorsque les Allemands se rendront aux urnes pour voter aux élections législatives.

«Les critiques venues d'Europe concernent en fait leur politique interne», selon le Président turc cité par Reuters.