Discordes en Libye: la Russie intervient volontiers en médiateur

La Russie continuera de contribuer au dialogue entre les parties belligérantes en Libye, a déclaré samedi à Sputnik Lev Dengov, chef du groupe de contact russe pour la Libye.

Le maréchal Khalifa Haftar, commandant en chef de l‘armée nationale libyenne, est attendu à Moscou samedi, pour discuter d'une éventuelle rencontre avec son rival Fayez al-Sarraj, le Premier ministre du gouvernement reconnu par la communauté internationale. Lundi, il devra rencontrer le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.

La veille, M. Haftar a accusé Fayez al-Sarraj et l'Italie d'avoir violé les ententes visant à régler le conflit dans ce pays nord-africain. L'Italie a décidé, sur demande de Sarraj, d'envoyer des navires de guerre en Libye pour l'aider à combattre l'immigration clandestine. Une démarche qualifiée par Haftar d'intervention dans les eaux territoriales libyennes.

© AP Photo/ Hasan Jamali Le pétrole, la solution pour stopper la guerre civile en Libye?

«La Russie salue toujours leur dialogue [de MM. Haftar et Sarraj]», a souligné Lev Dengov. La Russie, selon lui, essaiera de faire en sorte que les parties s'entendent et que la paix regagne la Libye.

Fin juillet, lors d'une rencontre en région parisienne sous l'égide du président français Emmanuel Macron, Khalifa Haftar et Fayez al-Sarraj se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu et sur l'organisation d'élections présidentielles le plus rapidement possible.