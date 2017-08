L'aviation syrienne largue des tracts appelant à la trêve près d'Alep

L'armée gouvernementale syrienne appelle les groupes armés occupant des localités situées au sud d'Alep à profiter de l'amnistie et à retourner à la vie civile.

Des hélicoptères des Forces aériennes syriennes ont jeté vendredi des tracts contenant des appels à la trêve sur les localités d'Abou-ed-Douhour, de Baragite et de Tell-Kalbe, situées au sud d'Alep et occupées par des bandes armées, a annoncé à Sputnik une source renseignée.

Les tracts revêtant un caractère conciliant ont été largués sur les régions contrôlées par les extrémistes de Hayat Tahrir al-Cham et d'Ahrar al-Cham, dans la zone de désescalade numéro un, explique l'interlocuteur de l'agence.

«L'Armée arabe syrienne cherche à protéger votre vie et celle de vos familles. Elle travaille au rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans votre région. Des milliers de personnes ont déjà profité de l'amnistie et sont retournées à la vie civile. L'Armée arabe syrienne vous invite à profiter de l'amnistie», indique le tract.

Jusqu'à présent, trois zones de désescalade ont été mises en place en Syrie: au nord de la ville de Homs (centre), à la Ghouta orientale (région de Damas) et à la frontière syro-jordanienne (sud). Un commandant de l'Armée syrienne libre (ASL) avait annoncé jeudi à Sputnik que les groupes armés du nord de la Syrie souhaitaient un contact avec la Russie pour organiser une rencontre afin de définir les limites de la quatrième zone de désescalade à Idlib et au sud d'Alep.