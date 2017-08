Londres quittera l’union douanière et le marché unique dans la foulée du Brexit

Deux ministres britanniques ont annoncé que le Royaume-Uni quitterait l’Union européenne en mars 2019 et, simultanément, le marché unique et l’union douanière.

Dans un article publié sur le site du Telegraph, les ministres britanniques des Finances et du Commerce international, Philip Hammond et Liam Fox, ont fait savoir que le Royaume-Uni ne resterait pas dans le marché unique et l'union douanière après le Brexit en 2019.

L'article précise que pendant la période transitoire du Brexit, le Royaume-Uni ne serait pas considéré comme partie prenante des accords de l'UE.

Le commissaire européen au Budget et aux Ressources humaines Günther Oettinger avait précédemment déclaré qu'avec le départ du Royaume-Uni, le budget de l'Union européenne perdrait environ 12 milliards d'euros de rentrées annuelles.