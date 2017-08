Le fils de Maduro menace Trump de «prendre la Maison-Blanche» en cas d’attaque à Caracas

Le fils du chef d'État vénézuélien, Nicolas Maduro Guerra, a répondu aux propos du Président américain Donald Trump évoquant la possibilité d'une opération militaire américaine au Venezuela.

«Si le Venezuela était agressé, […] des fusils seraient déjà arrivés à New-York, Monsieur Trump. Nous aurions pris la Maison-Blanche», a-t-il ainsi déclaré.

Précédemment, Donald Trump a déclaré qu'il n'excluait pas une option militaire pour le Venezuela, ravagé par un conflit intérieur. Pour sa part, Caracas a rejeté catégoriquement les déclarations inamicales et hostiles de Donald Trump. Ainsi, le Président vénézuélien, Nicolas Maduro, a répliqué que la menace «téméraire» du dirigeant américain visait «à entraîner l'Amérique latine et les Caraïbes dans un conflit qui perturberait, de manière permanente, la stabilité, la paix et la sécurité dans la région».

Plus tôt dans la journée de samedi, le ministre de la Défense du pays avait qualifié les propos du Président américain d'«acte de folie et d'extrémisme suprême».