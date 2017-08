Privés de financement, les terroristes à Idlib vendent des équipements à l’armée syrienne

En raison des problèmes de financement, les groupes terroristes établissent des relations commerciales avec les troupes gouvernementales et leur vendent des véhicules blindés, annonce le journal Rousskaïa vesna («Printemps russe»), citant ses sources dans la zone du conflit.

À cause des affrontements entre les différents groupes de terroristes au cours du dernier mois, la province d'Idlib est pratiquement entièrement contrôlée par le groupe al-Nosra. Cependant, le groupe terroriste souffre actuellement d'un manque de financement des «sponsors étrangers», souligne le journal.

«Une situation financière déplorable et la nécessité de contrôler une grande surface ont mené au fait que des membres de petits groupes appartenant à al-Nosra commencent à vendre des véhicules blindés et des armes aux forces gouvernementales», raconte le journal.

© AP Photo/ Hassan Ammar Damas bientôt débarrassée des terroristes

Pour obtenir les biens pour la vente, les petits groupes de terroristes volent des équipements aux plus grands groupes, et même les uns aux autres, et les offrent alors à l'armée syrienne. Les militaires syriens ont décidé de racheter des armes pour qu'elles ne tombent pas entre les mains de groupes plus importants, notamment Daech.

Selon la source du journal, un groupe de terroristes a contacté par des intermédiaires les représentants de l'armée syrienne pour les offrir trois chars et des équipements antichars.