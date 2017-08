Pourquoi le système de financement de Daech via eBay est efficace

Après que le renseignement américain a découvert que Daech utilisait eBay et PayPal pour envoyer de l'argent à ses complices aux États-Unis, l'analyste Sergueï Khestanov explique à Sputnik pourquoi les terroristes se servent de ces plateformes électroniques et pourquoi cette méthode fonctionne.

Comme l'a révélé le Bureau fédéral d'enquête (FBI), les terroristes de Daech réalisaient des transactions via le site Web de ventes aux enchères eBay et via le système de paiement PayPal pour financer leurs activités criminelles aux États-Unis. Bien que les plateformes de transfert contrôlent toutes les opérations, il existe tout de même des lacunes dans leur fonctionnement dont profite Daech, affirme l'analyste Sergueï Khestanov dans un entretien à Sputnik:

«D'un côté, les plateformes électroniques modernes telles qu'eBay réalisent un contrôle très approfondi des transactions. Si les forces de l'ordre suspectent quelqu'un, elles peuvent alors traquer l'historique de ses transactions.»

Pourtant, cette filature électronique n'est réalisable qu'à condition: «C'est possible uniquement lorsqu'il y a des informations disponibles selon lesquelles un individu en question peut être hors la loi», précise M.Khestanov. «S'il n'y a pas ce genre de données, il sera très difficile de trouver quelque chose dans la multitude des transactions dans une entreprise aussi grande qu'eBay.»

Comme toutes les grandes sociétés, eBay lutte activement contre les violations et activités illégales. Néanmoins, si un malfaiteur présumé satisfait à toutes les exigences formelles de la plateforme, il devient très compliqué de dénoncer ses actions contraires à la loi.

«Il est possible que les terroristes répondent à toutes les exigences formelles. Les malfrats recourent à une diversité de moyens et le fait lui-même que ces moyens soient utilisés illégalement ne signifie pas que le site est à blâmer. Il s'agit d'une lutte éternelle entre le bien et le mal. Avant que le délinquant ne s'expose, tout algorithme dans le monde est incapable de le traquer», résume l'analyste.

Plus tôt dans la semaine, le quotidien Wall Street Journal avait annoncé, citant des documents déclassifiés du FBI, que les terroristes de Daech utilisaient le site eBay et le système de paiement PayPal pour envoyer de l'argent à leurs complices aux États-Unis. Selon ces documents, le bénéficiaire des transferts était un certain Mohamed Elshinawy arrêté en 2016 dans l'État américain du Maryland pour ses liens avec Daech.

La société eBay a annoncé qu'elle coopérait avec les enquêteurs cherchant à établir si le site Web avait été utilisé pour financer le terrorisme.