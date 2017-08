L’Iran projette d’envoyer des navires militaires dans l’Atlantique ouest

L'amiral Habibollah Sayyari a évoqué dimanche les tentatives des médias occidentaux de dépeindre la marine iranienne comme étant faible, indique l'agence Tasnim. Afin de contrer les affirmations des médias, le commandant de la Marine a déclaré que des navires militaires iraniens se dirigeraient dans un proche avenir vers l'Atlantique ouest.

«[Dans un programme diffusé] sur la chaîne CNN, ils (les Américains, ndlr) ont tracé une ligne de Bandar Abbas à l'Atlantique et ont déclaré que l'Iran n'était pas capable d'entrer dans l'océan et de le traverser, mais nous sommes arrivés dans l'Atlantique, et nous nous rendrons à l'ouest de l'océan dans un avenir proche», a annoncé le commandant.

© Sputnik. Vladimir Fedorenko L’Iran muscle le budget de son programme balistique en riposte aux sanctions US

En novembre dernier, Sayyari a annoncé les projets de Téhéran visant à envoyer pour la première fois des navires militaires dans l'océan Atlantique.

Au cours des dernières années, les forces navales iraniennes ont augmenté leur présence en haute mer pour sécuriser les routes navales et pour protéger les navires commerciaux et les pétroliers contre les pirates, écrit l'agence.