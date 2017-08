Au moins un Français parmi les victimes de l'attaque «terroriste» du Burkina Faso

© REUTERS/ Christophe Archambault Macron à Bamako: le G5 Sahel doit prouver son efficacité contre le terrorisme

Au moins un ressortissant français a trouvé la mort dans l’attaque du café-restaurant Istanbul, situé à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, selon l’AFP se référant au parquet de Paris.

Paris a ouvert une enquête antiterroriste pour assassinat. L’enquête a été confiée à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et à la Direction centrale de la police judiciaire.

Le Président du Burkina Faso Roch Marc Christian Kaboré a fermement condamné «l'attentat ignoble» et a promis que le pays résisterait au «terrorisme», a-t-il annoncé sur sa page Twitter.

Le vaillant Peuple du Burkina Faso opposera une résistance sans concession au terrorisme et aux ennemis du progrès de notre Patrie. pic.twitter.com/O1GAWHLn57 — Roch M. C. KABORE (@rochkaborepf) 14 августа 2017 г.

​

Le chef de l’État français Emmanuel Macron a également condamné «l'attaque terroriste» à Ouagadougou, ajoutant que la France demeurera engagée aux côtés des pays de la région du Sahel pour lutter contre les groupes terroristes, indique un communiqué de l’Élysée.

Trois hommes en voiture se sont arrêtés dimanche soir devant le restaurant Istanbul, dans le centre-ville de Ouagadougou, et ont ouvert le feu sur les clients assis sur la terrasse. On dénombre au moins 18 victimes et 8 blessés.

​