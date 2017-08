Quelles seraient les pertes causées par une guerre nucléaire? (visualisation)

Selon Gizmodo, Neil Halloran est parvenu à transformer des données vagues et complexes en contenus à la fois cohérents et captivants. Dans son dernier projet, il évalue le nombre total de décès causés par une guerre nucléaire mondiale.

La vidéo montre comment la population a évolué chaque année, combien de personnes sont nées et combien sont mortes, ainsi que le nombre annuel total de décès au XXe siècle, au cours duquel les guerres mondiales ont provoqué des pics de mortalité qui sont d'ailleurs insignifiant par rapport aux conséquences des frappes nucléaires.

Neil Halloran a ainsi extrapolé le nombre de victimes des bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki en tenant compte de la quantité et de la puissance des ogives nucléaires qui pourraient frapper des cibles aux États-Unis, en Europe, en Russie et dans d'autres pays si une troisième guerre mondiale venait à éclater.

Le nombre de morts calculé par Neil Halloran (500 millions) ne concerne que les trois premières semaines de l'échange de frappes, car il est impossible d'évaluer les autres victimes compte tenu de l'impact imprévisible d'un éventuel hiver nucléaire