L’ex-Président géorgien promet de libérer l’Ukraine des oligarques

Apatride, mais pas moins enthousiaste, l’ex-Président géorgien et ex-gouverneur d’Odessa, Mikhaïl Saakachvili, promet de «libérer» l’Ukraine «des oligarques de la Moldavie et de Donetsk», sauf que toutes les promesses ne se font pour l’instant que sur Facebook…

Les oligarques moldaves et ceux de Donetsk doivent se faire du soucis aujourd'hui, après que l'ex-Président géorgien et ex-gouverneur d'Odessa, Mikhaïl Saakachvili, a fait part de son intention de leur mener la vie dure.

«[L'ex Premier-ministre géorgien] Ivanichvili a peur de mon retour en Géorgie puisque le peuple, qui a déjà assez de moyen pour comparer l'époque de mon gouvernement avec cette oppression des oligarques, descendra dans les rues et balayera tout le monde dès que je mettrai mon pied à Tbilissi. Cependant, j'ai des projets à court terme liés à l'Ukraine et à sa libération des oligarques moldaves et de ceux de Donetsk», a-t-il ainsi écrit sur son Facebook.

Président de la Géorgie entre 2004 et 2007, puis de 2008 à 2013, Mikhaïl Saakachvili s'est reconverti dans la politique ukrainienne à la faveur du mouvement du Maïdan. Par la suite, M.Saakachvili a été nommé gouverneur de la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, en mai 2015, mais a démissionné en novembre 2016, accusant le Président de «piller» les Ukrainiens. Les aventures ukrainiennes de l'homme politique fantasque ont touché à leur fin en juillet lorsque Piotr Porochenko a déchu l'ex-Président géorgien de la nationalité ukrainienne, qu'il lui avait accordée en 2015.

Ceci ouvre théoriquement la voie à son extradition vers son pays d'origine, où il est poursuivi par la justice et dont il soupçonne les autorités de le surveiller en permanence, même en Ukraine.