Pékin prône le plan russo-chinois sur la Corée du Nord

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Hua Chunying a déclaré ce lundi que la Chine espérait que les initiatives conjointes russo-chinoises sur le dossier nucléaire nord-coréen seraient étudiées attentivement par toutes les parties intéressées.

«À l'heure actuelle, la Chine espère que toutes les parties étudieront avec sérieux et donneront leur aval aux propositions de règlement avancées par la Chine et la Russie. Celles-ci reposent sur l'initiative de "double gel" et visent un règlement approprié du problème de la péninsule coréenne», a fait savoir Hua Chynying.

Selon la diplomate, Pékin demande à toutes les parties intéressées de concentrer leurs efforts sur la reprise sans délai du processus des négociations et la recherche de scénarios politiques du règlement de la crise.

Elle a cependant évité de répondre à la question de savoir si Pékin garderait la neutralité si Pyongyang frappait l'île américaine de Guam.

«La partie chinoise ne répondra pas à de telles questions hypothétiques. Nous espérons que la situation évoluera vers une baisse de tension», a noté la porte-parole.

Les diplomaties russe et chinoise ont fait une déclaration commune sur les problèmes de la péninsule coréenne. Elles ont notamment proposé à la Corée du Nord d'instaurer un moratoire sur les essais nucléaires et les tirs de missiles, et à la Corée du Sud et aux États-Unis de s'abstenir d'organiser de nouveaux exercices dans la région. L'initiative russo-chinoise prévoit que parallèlement les parties opposées entameront les négociations et adopteront des principes de relations bilatérales basés sur le non-recours à la force et l'intention de parvenir à la dénucléarisation de la péninsule coréenne.

La semaine dernière, l'agence officielle nord-coréenne KCNA a annoncé que les militaires nord-coréens envisageaient la possibilité d'une frappe de missiles contre les sites militaires américains de Guam, dans l'ouest de l'océan Pacifique.

Donald Trump a promis pour sa part «le feu et la colère» à Pyongyang s'il menaçait de nouveau son pays. Il a ajouté que si Kim Jong-un «faisait quelque chose contre Guam, un événement jamais vu se produirait avec la Corée du Nord».

L'île de Guam abrite la base aérienne américaine d'Andersen et la base navale d'Apra Harbor.