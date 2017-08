Les terroristes vendent le blé syrien aux pays voisins

Outre tous les horreurs qu’il a provoquées, le chaos du conflit syrien n’a pas épargné le secteur agricole du pays, perturbant la production et les canaux de livraison. Ainsi, les terroristes ne cessent d’effectuer des raids sur les terres agricoles syriennes et de confisquer les récoltes pour les revendre.

© Sputnik. Valery Melnikov La Syrie se félicite de l’arrivée de touristes et pèlerins irakiens

Ces dernières années ont été très éprouvantes pour la Syrie et, notamment, pour son agriculture. Les difficultés sont liées non seulement aux problèmes des récoltes et aux combats acharnés déchirant le pays, mais aussi au fait que les attaques régulières des terroristes perturbent les canaux de livraison des récoltes.

Ainsi, le ministre syrien de l'Agriculture Ahmed Al Kadiri a raconté à Sputnik que les récoltes de blé en Syrie atteignaient en moyenne les 850.000 tonnes avant la guerre. Ces dernières années, ce chiffre est tombé à 300.000.

Le ministre a révélé que «la plus grande difficulté est le transport des récoltes vers les greniers. Les terroristes attaquent les agriculteurs en route et leur volent leurs précieuses cargaisons pour les revendre ensuite à prix réduit aux pays voisins».

M.Al Kadiri a salué les efforts de l'armée syrienne gouvernementale qui a libéré les greniers à blé dans cinq provinces: Al-Hasaka, Deir ez-Zor, Raqqa, Alep, Idlib, Hama. En même temps, il a souligné que l’Établissement public syrien pour le grain et le ministère syrien du commerce intérieur faisaient tout leur possible pour aider les agriculteurs à livrer leurs productions aux silos à grains.

À leur tour, des agriculteurs syriens ont raconté à Sputnik que la situation est aggravée par le manque de machines agricoles modernes, principalement pour la récolte. Beaucoup d’agriculteurs doivent récolter leur blé à la main, ce qui augmente considérablement les coûts de production.