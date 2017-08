Les États-Unis sont-ils prêts à se retirer de l’Afghanistan?

© AP Photo/ Rodrigo Abd Moscou appelle Washington à retirer ses troupes de l’Afghanistan

Le ministère russe des Affaires étrangères a appelé Washington à retirer ses troupes de l‘Afghanistan. Mais les États-Unis y sont-ils prêts? Le politologue afghan Akhtar Shakh Hamdard estime que les troupes américaines ne quitteront pas ce pays asiatique dans un proche avenir.

Les États-Unis «ont des projets à long terme en Afghanistan et y ont déjà construit des bases militaires. L'Amérique a beaucoup investi dans cette région, où se situent ses adversaires (la Russie et la Chine), qui peuvent porter un sensible préjudice aux États-Unis via l'Afghanistan», a-t-il indiqué à Sputnik.

© AFP 2017 VYACHESLAV OSELEDKO L’armée US pourrait quitter l'Afghanistan après les élections du Congrès

En outre, le chemin le plus court entre les États-Unis et l'Iran, qui possède d'importantes réserves de pétrole et de gaz, passe par l'Afghanistan, ce qui revêt aussi une importance stratégique pour Washington, rappelle l'expert.

Voilà pourquoi les États-Unis ne sont pas prêts de quitter l'Afghanistan dans un avenir proche, d'autant que leur présence dans le pays est absolument légitime, Washington ayant signé un accord avec le gouvernement en place, ajoute-t-il.