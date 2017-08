Syrie: des militaires russes aident l'armée à mener une opération aéroportée unique

Des conseillers militaires russes ainsi que des Ka-52 des Forces aérospatiales de Russie ont pris part à une opération de parachutage de soldats syriens absolument unique dans le nord-est de la Syrie. Elle a permis de reprendre aux terroristes un important territoire et ce sans pertes.

Dans la nuit du 11 au 12 août, l'armée syrienne a mené une opération aéroportée de soldats à l'arrière des positions de Daech dans le nord-est de la Syrie qui a permis aux troupes gouvernementales de libérer la localité d'Al-Kder des terroristes et ce sans pertes. Cette opération a été effectuée avec l'aide de conseillers militaires russes et a été précédée par un raid de Ka-52 russes sur les positions de Daech dans cette zone, a annoncé lundi le ministère russe de la Défense.

«Dans la nuit du 12 août, pour la première fois depuis le début de l'offensive contre l'organisation terroriste Daech en Syrie, les forces gouvernementales ont réussi à organiser et mener une opération exceptionnelle de largage de troupes aéroportées à l'arrière des positions de l'ennemi, suivie par l'écrasement de ce dernier et de la prise de la localité d'Al-Kder [à 120 km à l'ouest de Deir ez-Zor]», a annoncé le ministère dans un communiqué.

© Sputnik. Valery Melnikov Les militaires syriens marquent des points contre Daech dans la province de Raqqa

«À l'issue d'un court combat, des parachutistes syriens commandés par le général Suhel Hassan ont détruit le siège et les installations des terroristes et ont frappé deux de leurs chars et trois de leurs blindés. Les troupes aéroportées ont tenu les positions qu'ils avaient prises jusqu'au matin, moment de l'arrivée des forces principales», a informé la source, soulignant que l'efficacité avec laquelle a été menée l'opération a permis aux troupes de reprendre la localité d'Al-Kder sans pertes.

C'est la première fois que les forces armées syriennes réussissent à déloger des terroristes d'une localité à l'issue d'une opération aéroportée, est-il souligné.

Opération menée avec l'aide de conseillers militaires russes

Le ministère souligne que des conseillers militaires russes avaient pris part à la préparation et à la mise en œuvre de l'opération en question.

«Des conseillers militaires russes ont participé directement à l'organisation de l'opération et au contrôle de son déroulement», a expliqué le département dans son communiqué.

En outre, des hélicoptères russes Ka-52 avaient frappé les positions de Daech avant le début de l'opération et ont fourni les coordonnées nécessaires aux lance-roquettes multiples (LRM) syriens.

«Le début de l'opération a été précédé par des frappes efficaces des positions et du matériel de Daech dans cette zone réalisées par l'artillerie de l'armée syrienne et des hélicoptères Ka-2 des Forces aérospatiales russes», explique le communiqué.

À l'aide de systèmes de vision nocturne, les célèbres hélicoptères russes n'ont pas seulement ciblé les installations ennemies, mais ont également détruit le matériel de combat et les véhicules armés des terroristes, ajoute encore le ministère.

À l'issue de cette opération, des terroristes démoralisés et affaiblis se sont retirés de la zone en question. L'armée syrienne a ainsi repris le contrôle près de 60 km2 de territoire, trois agglomérations et deux gisements pétroliers.