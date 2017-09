Des exercices turcs à la frontière avec l'Irak sur fond de référendum kurde (vidéo)

L'armée turque mène depuis huit jours des exercices militaires à la frontière avec le Kurdistan irakien qui vote aujourd'hui pour son indépendance, annonce le journal Milliyet.

Selon le quotidien, les exercices commencés le 18 septembre, se déroulent à proximité du poste de contrôle Habur à la frontière turco-irakienne et ont impliqué dimanche 20 chars qui s'entraînaient à lancer des offensives.

Le premier ministre turc Binali Yildirim a déclaré que les exercices impliquaient également des militaires irakiens.

«Les exercices qui se déroulent à le frontière impliquent des experts militaires irakiens. Nous n'avons pas l'intention de nous engager dans une guerre, il s'agit simplement d'une opération ciblée», a indiqué le chef du gouvernement turc.

Lundi, le référendum sur l'indépendance du Kurdistan a commencé sur le territoire de l'autonomie kurde en Irak. Le gouvernement central du pays est opposé à ce référendum, l'estimant comme anticonstitutionnel. La Turquie et l'Iran s'y opposent également. Les Etats-Unis et plusieurs pays européens estiment que ce référendum mine leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme et sape la sécurité régionale.