Moscou et Téhéran réaffirment être prêts à régler ensemble la crise syrienne

Moscou et Téhéran ont réaffirmé qu'ils étaient prêts à déployer des efforts conjoints visant le règlement de la crise syrienne, selon le Kremlin.

Dans un entretien téléphonique, le Président Vladimir Poutine et son homologue iranien Hassan Rohani se sont déclarés prêts à continuer de travailler main dans la main afin de régler à long terme la crise syrienne, annonce le service de presse du Kremlin dans un communiqué.

«Les deux parties ont déclaré être prêtes à continuer de déployer des efforts conjoints visant le règlement à long terme de la crises syrienne, notamment par le renforcement de la coopération entre les pays garants du processus d'Astana et l'avancée des négociations politiques à Genève sous l'égide de l'Onu», indique le communiqué.

© Sputnik. Illia Pitalev Le processus d’Astana serait plus efficace avec la participation des pays occidentaux

Le sixième tour des négociations intersyriennes dans la capitale du Kazakhstan s'est tenu les 14 et 15 septembre.

Un accord est intervenu à Astana, entre la Russie, l'Iran et la Turquie, les trois pays garants du cessez-le-feu en Syrie, sur la mise en place de quatre zones de désescalade. Trois zones de désescalade fonctionnent pour l'heure dans le sud-ouest de Syrie, dans la Ghouta orientale (banlieue de Damas) et dans le nord de la province de Homs.

La quatrième zone comprend la province d'Idlib et certaines régions des provinces voisines d'Alep, de Lattaquié et de Hama.