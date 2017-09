Satellites espions et sous-marins nucléaires pour renforcer l’arsenal militaire sud-coréen

Afin de contrer la menace de la Corée du Nord, la Corée du Sud envisage de renforcer son programme de défense en construisant ses propres sous-marins nucléaires et en mettant au point des satellites d'espionnage.

Lors de leur deuxième réunion bilatérale qui s'est tenue jeudi, le Président américain Donald Trump et le Président sud-coréen Moon Jae-in se sont entendus pour renforcer leur programme de défense conjointe contre la Corée du Nord par l''acquisition et le développement par Séoul de technologies de pointe, ainsi que par une aide du déploiement de matériels stratégiques en et à proximité de la Corée du Sud

Après sa rencontre avec son homologue sud-coréen, le Président américain a déclaré que c'était «un grand privilège» de parler à M.Moon et que la crise nord-coréenne était la question la plus importante qu'ils avaient à traiter.

«J'autorise le Japon et la Corée du Sud à augmenter de manière substantielle ses achats aux Etats-Unis d'équipement militaire sophistiqué», a déclaré Donald Trump sur son compte Twitter après le tir réussi par Pyongyang le 5 septembre d'un missile balistique intercontinental.

Lors de sa campagne présidentielle, Moon Jae-in avait déclaré qu'«en cette période» la Corée du Sud avait besoin de sous-marins nucléaires et promis de faire des efforts pour renégocier la question de la coopération nucléaire avec les États-Unis.

Supprimer des bases US en Corée du Sud et au Japon aiderait à régler la crise coréenne

Selon le quotidien sud-coréen Joong Ang Ilbo, avant la rencontre de deux chefs d'État, des responsables du gouvernement sud-coréen avaient déclaré que Séoul et Washington s'étaient entendus pour laisser à la Corée du Sud le soin de construire des sous-marins nucléaires. La Maison Bleue a démenti ces informations et fait savoir qu'aucun accord n'avait encore été conclu.

Vendredi dernier, un haut responsable sud-coréen du ministère de la Défense a déclaré à YonhapNews que, plutôt que d'acheter des sous-marins nucléaires aux États-Unis, la Corée du Sud allait les acquérir «sous forme de développement national». D'après des experts, la Corée du Sud en a la capacité.

«La Corée du Sud peut construire ses propres sous-marins nucléaires si elle parvient à réduire la taille du réacteur SMART développé par le Korea Atomic Energy Research Institute», a déclaré à YonhapNews Moon Keun-shik, capitaine de la marine sud-coréenne à la retraite. «Dans ce cas, la Corée du Sud pourra lancer ses propres sous-marins nucléaires d'ici à cinq ans».

Mais, pour y parvenir, Séoul devra investir au moins 1 trillion de wons (750 millions d d'euros) dans chaque sous-marin, et ce sans compter le coût considérable de l'entretien annuel et de l'approvisionnement stable en combustible nucléaire.

Le gouvernement sud-coréen aurait également prévu de dépenser plus dans les systèmes de surveillance, y compris les satellites espions et les drones. Actuellement, son armée dépend des États-Unis pour ce qui est des informations satellitaires sur les bases de missiles de la RPDC et les sites d'essais nucléaires.

La stratégie de la «plateforme de défense à trois axes» de la Corée du Sud a pour la première fois été dévoilée à la fin de l'année 2016 et comprend trois éléments essentiels: le système de frappe préventive The Kill Chain, un système de la défense anti-aérienne (KAMD), ainsi qu'un système de représailles aux attaques (KMPR).