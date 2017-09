Lavrov: l’élimination définitive des terroristes de Daech ne tardera plus

L'environnement créé en Syrie contribue à une victoire rapide sur les terroristes de Daech, a annoncé le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov , lors d'une réception organisée à l'occasion du nouvel an musulman.

«En Syrie, toutes les conditions sont réunies pour parvenir à une élimination rapide et définitive des foyers de terroristes et pour rétablir la paix», a-t-il souligné.

D'après M.Lavrov, «la dynamique positive de l'évolution de la situation en Syrie est rassurante».

«Le processus d'Astana lancé par nous avec la participation de la Turquie et de l'Iran a permis de parvenir à des accords en application desquels quatre zones de désescalade ont été créées, y compris au sud, en collaboration avec la Jordanie et les États-Unis. Dans ces zones le niveau de violence est considérablement réduit, on procède aux reconstructions des bâtiments détruits et des infrastructures sociales et économique», a-t-il déclaré.