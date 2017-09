Les Émirats arabes unis à la conquête de l’espace? Possible, grâce à la Russie

Moscou soutiendra Abou Dhabi pour la sélection et l'entraînement d'astronautes arabes, conformément à l'accord signé entre ces deux États lors du congrès international d'astronautique qui se déroule actuellement à Adélaïde, en Australie, a annoncé Sergueï Krikalev, vice-président responsable des vols spatiaux habités au sein de Roscosmos

«La partie arabe est intéressée à créer sa propre unité d'astronautes», a-t-il souligné.

D'après M.Krikalev, les Émirats arabes unis souhaitent développer leur programme spatial, mais pas seulement le domaine des vols spatiaux habités.

«Il s'agirait d'une collaboration en matière de fabrication de matériels spatiaux et de réalisation d'expériences scientifiques sur la Station Spatiale internationale (ISS). On a expliqué à nos partenaires que cela constituait un des domaines les plus faciles et évident pour commencer. On est prêt à ajouter leur liste d'expériences à celles menées à bord.»

M.Krikalev n'a toutefois pas divulgué les dates précises de mise en œuvre des conditions de cet accord de coopération.