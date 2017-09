Un important entrepôt de munitions de Daech liquidé dans le centre de Deir ez-Zor

© Sputnik. Mikhail Alaeddin Deir ez-Zor: Moscou dément que son aviation ait frappé les Forces démocratiques syriennes

Un stock important de munitions terroristes a été liquidé dans la ville syrienne de Deir ez-Zor au cours d'une frappe aérienne, selon une source au sein du quartier général des opérations de la ville.

«L'aviation a détruit un très grand entrepôt de munitions dans l'enceinte de la ville de Deir ez-Zor. Les terroristes ont essayé de localiser l'incendie, mais les avions ont procédé à une deuxième frappe précise», a fait savoir l'interlocuteur de l'agence Sputnik.

Le 5 septembre, les forces syriennes ont brisé le siège de Deir ez-Zor et sont entrées dans sa partie nord. Le blocus de la base aérienne de Deir ez-Zor a été brisé quatre jours plus tard par des unités syriennes placées sous le commandement des généraux Issam Zahreddine et Souheil al-Hassan.

Grâce au soutien de l'aviation et de l'artillerie, l'armée est parvenue à reprendre plusieurs hauteurs, mettre hors d'usage des équipements des terroristes de Daech et détruire certaines de leurs positions fortifiées.