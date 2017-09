Général russe tué en Syrie: l’enquête établit une fuite d’information vers Daech

L'enquête se poursuit après la mort du général russe Valeri Assapov, tué par des tirs de Daech près de Deir ez-Zor, en Syrie. «Les résultats préliminaires témoignent du fait qu'il y aurait eu une fuite d'information concernant sa localisation vers la partie qui est responsable du pilonnage», a indiqué ce mardi à Sputnik une source au sein des services de sécurité syriens.

Au moment de l'attaque, le général Assapov se trouvait à un poste de commandement des troupes syriennes. Sa mission consistait à aider les commandants de l'armée syrienne à diriger l'opération de libération de Deir ez-Zor . Le militaire a été mortellement blessé par un obus lors d'un tir inopiné de mortier.

Valeri Assapov a été décoré à titre posthume.

Le mardi 5 septembre, les forces syriennes, appuyées par l'aviation russe, ont brisé le siège de Deir ez-Zor et sont entrées dans sa partie nord tenue depuis trois ans par Daech. Le blocus de la base aérienne de Deir ez-Zor a été brisé quatre jours plus tard par des unités syriennes placées sous le commandement des généraux Issam Zahreddine et Souheil al-Hassan.