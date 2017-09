Les positions de Daech ciblées se trouvaient dans des zones non habitées et loin des FDS

Les positions tenues par Daech et le front al-Nosra, frappées mardi par des missiles lancés depuis des bombardiers stratégiques russes Tu-95, se trouvaient dans des zones non habitées et loin des positions des Forces démocratiques syriennes (FDS) et des unités spécialisées américaines, a déclaré Igor Konachenkov, porte-parole de la Défense russe.