Des Tu-95MS se ravitaillent en vol avant de frapper les terroristes en Syrie (Vidéo)

Six bombardiers stratégiques russes Tu-95MS ont décollé mardi d'un aérodrome du sud de la Russie. Après avoir survolé l'Iran et l'Irak, ils ont frappé d'importantes installations des djihadistes dans les provinces syriennes d'Idlib et de Deir ez-Zor. Vu la longue distance qu'ils avaient à parcourir, ces appareils se sont ravitaillés en vol.