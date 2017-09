35 tonnes d’aide humanitaire russe en route pour le Mexique victime d'un séisme

Après le violent séisme qui a secoué le Mexique faisant plus de 300 morts, Moscou a envoyé 35 tonnes de denrées alimentaires et d’objets de première nécessité à la population de ce pays.

Le ministère russe des Situations d'urgence a dépêché au Mexique un avion chargé d'aide humanitaire destineé aux sinistrés du séisme qui a frappé le Mexique le 19 septembre dernier, a annoncé le service de presse du ministère.

«Un Il-76 du ministère russe des Situations d'urgence transportant à son bord des produits alimentaires, des tentes ainsi que des objets de première nécessité a décollé aujourd'hui de Moscou pour Acapulco. Au total, 35 tonnes de fret seront livrées aux sinistrés», a-t-on indiqué mardi au ministère.

© AFP 2017 Ronaldo Schemidt Un séisme de magnitude 6,1 frappe le Mexique (photos, vidéos)

Un puissant séisme de magnitude 7,1 a frappé le centre du Mexique mardi dernier et causé l'effondrement de plusieurs immeubles dans la capitale, Mexico, 32 ans jour pour jour après celui de 1985 qui avait fait plus de 10.000 morts. Selon les dernières informations, le tremblement de terre a fait plus de 300 morts. Il a été suivi de nombreuses répliques, dont certaines de forte magnitude.