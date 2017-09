La Défense russe publie la vidéo d’une frappe contre al-Nosra près d'Idlib

Le ministère russe de la Défense a publié ce mercredi une vidéo montrant un bombardement effectué par les forces aérospatiales contre al-Nosra, près d'Idlib. La frappe a tué cinq commandants du groupe djihadiste responsables d'une attaque contre la police militaire russe.

Comme l'a plus tôt indiqué le porte-parole du ministère, le général Igor Konachenkov, suite à l'attaque terroriste contre la police militaire russe perpétrée le 18 septembre, la Russie a mobilisé son système de renseignement en Syrie afin de retrouver et d'éliminer les djihadistes responsables de cette offensive.

La frappe portée contre les commandants djihadistes a également tué 32 combattants d'al-Nosra et a détruit des dépôts de munitions et d'explosifs ainsi que six véhicules blindés tout-terrain, a ajouté M. Konachenkov.