«Les relations russo-chinoises traversent la meilleure période de leur histoire»

«La Chine et la Russie sont des acteurs essentiels des négociations sur la Corée du Nord»

Les relations russo-chinoises connaissent la meilleure période de leur histoire, a déclaré l'ambassadeur de Chine en Russie , Li Hui, lors d'une table ronde consacrée au 68e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine

«À l'heure actuelle, les relations entre la Chine et la Russie traversent la meilleure période de leur histoire. Grâce au concours personnel du Président chinois Xi Jinping et du Président russe Vladimir Poutine, les relations sino-russes en matière de partenariat global et de coopération stratégique s'enrichissent continuellement de nouveaux contenus toujours plus profonds. La coopération dans diverses sphères se développe de façon constante», a indiqué l'ambassadeur.

Il a également noté que «dans l'arène internationale, les deux pays sont côte à côte et agissent main dans la main, ce qui leur a déjà permis de contribuer de manière importante à la paix et à la stabilité dans le monde et dans la région».