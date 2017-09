Suite au décret de Trump, les Américains sont interdits d'entrée dans l'est libyen

En réaction au nouveau décret anti-immigration de Donald Trump qui vise toujours la Libye, les autorités de l'est du pays ont annoncé mercredi que les ressortissants américains seraient interdits d'entrée sur le territoire qu'elles contrôlent.

Le gouvernement intérimaire de Libye, dans l'est du pays, a annoncé une interdiction d'entrée aux citoyens américains en réponse au nouveau décret du Président américain Donald Trump sur l'immigration.

«Cette escalade dangereuse, visant en particulier les citoyens de la Libye et les plaçant dans le même panier que les terroristes contre lesquels nos forces armées se battent, met le gouvernement intérimaire de Libye devant le seul choix d'agir sur le principe de réciprocité […]. Le gouvernement a décidé d'interdire l'entrée des citoyens américains sur le territoire libyen», indique le communique publié sur le site du gouvernement.

Donald Trump a publié dimanche un nouveau décret sur l'immigration qui étend l'interdiction du territoire américain aux ressortissants de Corée du Nord, du Venezuela et du Tchad. Les ressortissants de l'Iran, de Libye, de Syrie, du Yémen et de Somalie restent concernés par les restrictions. Le Soudan est pour sa part retiré de la liste.

La Libye est plongée dans le chaos depuis le meurtre du dirigeant du pays, Mouammar Kadhafi, en 2011.

Deux autorités se disputent le pouvoir: un gouvernement d'union nationale basé à Tripoli formé avec le soutien des pays européens et de l'Onu, et le parlement de Tobrouk dans l'Est du pays.