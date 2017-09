Malgré l’ouragan, la Russie a acheminé son aide humanitaire au Mexique

Mission accomplie pour l'Ilouchine 76 d'EMERCOM, qui a acheminé du fret humanitaire au Mexique mercredi 27 septembre. En dépit des conditions difficiles dues à l'ouragan dans les Caraïbes, l'avion-cargo du ministère des situations d'urgence russe a pu faire parvenir l'aide d'urgence aux sinistrés mexicains, s'est réjoui depuis Acapulco Igor Vesselkov, adjoint du département de l'activité internationale d'EMERCOM.

Le service de presse du Ministère des situations d'urgence précise que Moscou a envoyé environ 35 tonnes de fret au Mexique, victime d'un tremblement de terre dévastateur. Igor Vesselkov précise que l'avion a fait plusieurs escales, en Islande, au Canada et en République dominicaine et qu'il a tenté de contourner l'ouragan. Toutefois, l'Il a été pris dans la queue de la tornade et a été fortement secoué.

Selon lui le fret est principalement composé de tentes et de nourriture comme de la viande et du poisson en boîte, ainsi que des conserves pour enfants. Les tentes seront envoyées à Mexico pour abriter les sinistrés et les produits seront distribués à tous les États voisins.

Igor Vesselkov a précisé qu'il n'était pas pour le moment question d'envoyer un second avion d'aide humanitaire.

Un tremblement de terre de magnitude 7,1 s'est produit au Mexique le 19 septembre. Des tremblements de terre puissants dans le sud du pays ont atteint la ville de Mexico, où des dizaines de maisons ont été détruites. Ensuite, il y a eu encore deux autres tremblements de terre de magnitude 5,8 et 6,1. Selon les dernières informations, 337 personnes seraient mortes.