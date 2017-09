Risque d’éruption volcanique: près de 100.000 personnes évacuées de Bali

Du fait de l’activité volcanique, le nombre de personnes évacuées de Bali se monte à près de 100.000 personnes et des systèmes d’alerte ont été déployés dans cette île indonésienne pour avertir les populations en cas d’éruption.

96.000 personnes ont été évacuées de l'île indonésienne de Bali en raison du risque d'éruption du volcan Agung le 27 septembre. Selon Sutopo Purvo Nugrocho, représentant du Bureau national pour l'élimination des conséquences des catastrophes naturelles en Indonésie, 76.000 personnes avaient été évacuées mardi 26 septembre et 20.000 de plus on dû quitter l'île le lendemain.

​Les autorités locales ont installé des sirènes autour du volcan pour prévenir les gens en cas d'éruption, car l'activité du volcan reste élevée. Le représentant du Bureau a ajouté que des centaines de tremblements de terre avaient été enregistrés dans la région.

L'état d'urgence été déclaré sur tout le territoire l'île de Bali jusqu'au 1er octobre du fait de l'activité du volcan Agung. La zone de danger couvre un rayon de 12 kilomètres autour du cratère du volcan.

L'Ambassade de Russie en Indonésie a déjà recommandé aux touristes russes à Bali de ne pas visiter les régions centrales et du nord-est.