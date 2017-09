La Russie annule plus de 20 mds USD de dette des pays d’Afrique

Pour aider le continent africain à surmonter la pauvreté, la Russie a pris la décision d'annuler plus de 20 milliards de dollars de dette contractée par des pays africains.

«Dans le cadre de l'initiative visant à aider les pays les plus pauvres et en état de fort endettement, nous avons annulé au profit de différents pays africains plus de 20 milliards de dollars de dettes», a annoncé M.Poutine cité par des médias russes.

Le dirigeant russe a annoncé cette initiative suite à un entretien avec le Président de la Guinée, Alpha Condé

Vladimir Poutine a ajouté qu'en 2016, la Russie avait alloué aux pays d'Afrique 5 millions de dollars par le biais de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.