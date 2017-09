«À tout hasard»: l'ambassadeur suédois à Moscou explique le budget militaire gonflé

La Suède ne s'attendant pas à une agression militaire de la part d'un pays concret, elle n'augmente son budget militaire qu'à tout hasard, a déclaré l'ambassadeur de Suède en Russie Peter Ericsson dans une interview accordée à Sputnik.

Auparavant, il avait été annoncé que le gouvernement suédois avait obtenu une augmentation du budget militaire du pays, le faisant porter à 2,7 milliards de couronnes (284 millions d'euros) par an de 2018 à 2020. Il a également été décidé de revenir, dès le 1er janvier 2018, au service militaire obligatoire supprimé en 2010.

Selon l'ambassadeur, après les événements de 2014 en Ukraine, «la situation générale dans le domaine de la sécurité en Europe ayant empiré, la Suède, tout comme les autres pays européens et certaines organisations, prend des mesures».

«Ce n'est pas parce que l'on s'attend à une agression concrète […] Nous devons prendre des mesures pour pouvoir nous défendre en cas de besoin», a indiqué le diplomate.

«Bien sûr, on ne s'attend pas à une attaque en provenance des États-Unis, de la Norvège et du Danemark. En même temps, nous ne nous attendons pas à une attaque en provenance de Russie non plus. Mais il y a un risque et les circonstances ont empiré, aussi doit-on prendre des mesures. Ce n'est pas à cause d'une menace concrète, mais on le fait à tout hasard» a conclu l'ambassadeur.