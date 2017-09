Voici comment l’aide humanitaire longuement attendue, arrive à Deir ez-Zor (vidéo)

Les autorités syriennes ainsi que les organisations humanitaires locales et internationales ont envoyé à Deir ez-Zor ainsi qu'à d'autres localités proches, plusieurs camions chargés d'articles de première nécessité.

La Russie et l'Iran ont également apporté leur soutien à la population au cours du blocus. Leur contribution à l'aide humanitaire arrive en continu. Chaque famille reçoit les denrées alimentaires et les articles de première nécessité chaque jour.

Ce n'est pas le premier convoi humanitaire d'une telle ampleur destiné à la province de Deir Ez-Zor. Début septembre, pour la première fois en trois ans, les habitants de Deir ez-Zor ont pu recevoir une assistance humanitaire russe acheminée en ville par voie terrestre.

Le convoi de 40 camions a transporté dans la ville des produits alimentaires, des médicaments, des articles de première nécessité et du carburant.

Durant les trois années de siège, près de 80.000 habitants de Deir ez-Zor n'ont pas reçu d'aide humanitaire autrement que par voie aérienne.

Le 5 septembre, les forces syriennes ont brisé le siège de Deir ez-Zor et sont entrées dans la partie nord de la ville. Le blocus de la base aérienne de Deir ez-Zor a été forcé quatre jours plus tard par les unités syriennes placées sous le commandement des généraux Issam Zahreddine et Souheil al-Hassan.