Sénateur russe sur les relations avec les USA: «Ce tango nécessite deux partenaires»

Pour les sénateurs russes, il est décourageant de constater que leurs homologues américains ne réagissent pas à leurs appels visant à établir des liens de coopération, a déclaré le président de la commission des Affaires étrangères du Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe), Konstantin Kossatchev , au cours d'une rencontre avec une délégation d'experts des États-Unis dirigée par Dimitri Simes, président du Center for the National Interest.

«Pour ce qui est des relations avec les parlementaires, la situation est assez étrange, car nous nous adressons sans cesse à nos homologues américains pour renouer le dialogue. Il n'est donc pas surprenant d'essuyer un refus, en fait, nous ne recevons, en général, aucune réponse», a précisé M.Kossatchev.

Le sénateur russe a de plus ajouté que cette situation est avantageuse pour les «membres du Congrès radicaux qui tentent une démarche similaire» à l'égard de la Russie «en absence de dialogue».

D'après lui, les sénateurs russes n'abandonnent pas leurs tentatives et sont prêts à faire tout leur possible pour que la Russie et les États-Unis puissent mettre en place une collaboration. Pourtant, il estime que «ce tango nécessite deux partenaires».