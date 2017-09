Syrie: les militaires russes ont lancé le déminage de Deir ez-Zor

La Défense russe a annoncé le début du déminage dit humanitaire de la ville syrienne de Deir ez-Zor où 170 démineurs, 40 véhicules spécialisés et 10 équipes cynophiles sont à pied d'œuvre.

«Au premier chef, les spécialistes du Centre international de déminage des forces armées russes s'occuperont des routes conduisant aux sites d'infrastructure, d'approvisionnement en eau et en électricité, ainsi qu'aux hôpitaux», précise le communiqué.

© Sputnik. Mikhaïl Voskressenski 40 spécialistes russes en Syrie pour déminer Deir ez-Zor

Les démineurs ont commencé par les routes, les accotements et les édifices attenant à l'entrée de la ville afin de garantir la sécurité des convois humanitaires se rendant à Deir ez-Zor.

« Au total, plus de 170 militaires du Centre international de déminage, 40 véhicules et engins du génie et 10 équipes cynophiles ont été transférés en Syrie », souligne le document.

Selon le texte, les spécialistes russes utilisent du matériel de déminage dernier cri, à savoir des détecteurs de mines, des détecteurs mobiles de fils de commande d'explosifs, des radars pénétrants, des neutralisateurs de dispositifs explosifs commandés par radio et d'autres équipements.

Les démineurs sont également équipés de véhicules blindés et de systèmes robotisés.