Pour la Ligue du Nord italienne, les «folles sanctions antirusses» sont «un suicide»

Imposer les sanctions en pleine crise économique était un «suicide» pour l’économie du pays, qui a perdu quelque sept milliards d’euros, estime le dirigeant du parti italien La Ligue du Nord, Matteo Salvini. «C’est la réalité provoquée par la politique aveugle de Rome et Bruxelles», a-t-il affirmé.

À l'approche du référendum consultatif régional qui se tiendra en Italie, le 22 octobre 2017, le dirigeant du parti la Ligue du Nord, Matteo Salvini a évoqué le sujet des sanctions imposées par Bruxelles à l'encontre de Moscou.

«À cause de ces folles sanctions antirusses, l'Italie a perdu sept milliards d'euros. En pleine crise économique, les sanctions visant Moscou sont devenues pratiquement un suicide. Lorsque je visite les villes italiennes du nord au sud du pays, beaucoup d'hommes d'affaires désespérés me demandent de leur promettre que dès que la Ligue du Nord fera partie du gouvernement, les sanctions seront immédiatement levées», a-t-il affirmé lors d'une interview au journal russe Izvestia.

D'après lui, ces restrictions contre Moscou ont conduit les petites et moyennes entreprises italiennes qui étaient tournées vers les exportations en Russie à fermer, comme c'était notamment le cas de la fabrication de meubles.

«C'est la réalité, provoquée par la politique aveugle de Rome et de Bruxelles», a-t-il souligné.

© AFP 2017 Nikolay Doychinov La Bulgarie se prononcera au Conseil de l'UE pour la levée des sanctions antirusses

L'Union européenne a introduit des sanctions antirusses en mars 2014, après l'adhésion de la Crimée à la Russie à l'issue d'un référendum et suite à la supposée ingérence russe dans le conflit ukrainien, notamment dans le Donbass. Depuis, les sanctions sont prolongées, tous les six mois. De son côté, Moscou a souligné à plusieurs reprises qu'il ne participait pas au conflit ukrainien et que le langage des sanctions était un outil contre-productif.