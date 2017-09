La Défense russe met en ligne une vidéo du déminage de Deir ez-Zor

Le ministère russe de la Défense a mis en ligne via Twitter une vidéo du déminage de Deir ez-Zor par les spécialistes du Centre international de déminage dépêchés sur les lieux.

Selon un communiqué du ministère, le déminage concernera en tout premier lieu les routes, les accotements et les édifices attenant à l'entrée de la ville dans le but de garantir la sécurité des convois humanitaires se rendant à Deir ez-Zor.

Les spécialistes russes sont dotés de matériel de déminage dernier cri, dont des détecteurs de mines, des détecteurs mobiles de fils de commande d'explosifs, des radars pénétrants et des neutralisateurs de dispositifs explosifs commandés par radio entre autres, ainsi que de systèmes robotisés.

Plus de 170 militaires, 40 véhicules et engins du génie et 10 équipes cynophiles ont été transférés en Syrie.