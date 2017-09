La libération totale de Deir ez-Zor est une question de semaines

La libération de la ville syrienne de Deir ez-Zor des djihadistes de Daech aura lieu au plus tard dans quelques semaines, affirme dans une interview à Sputnik,le gouverneur de la province Deir ez-Zor Muhammed Ibrahim Samra.

Le gouverneur de la province Deir ez-Zor, Muhammed Ibrahim Samra, a évoqué dans une interview accordée à Sputnik la situation actuelle à Deir ez-Zor où des combats acharnés se poursuivent.

«Les combats se déroulent autour de la partie de la ville toujours aux mains de Daech, ce qui représente encore environ 60% du territoire de Deir ez-Zor (…) Le commandement de l'armée peut analyser quand ce territoire sera libéré. Je pense qu'il faudra encore quelques semaines. Les combats continuent et des djihadistes meurent tous les jours», a-t-il expliqué.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin La Russie a dévoilé aux USA les limites de son opération à Deir ez-Zor

Actuellement, la Russie aide les forces gouvernementales syriennes à chasser les terroristes de Deir ez-Zor, ville libérée début septembre. L'armée gouvernementale syrienne, appuyée par l'aviation militaire russe, a délogé semaine dernière les extrémistes de Daech d'une zone de 60 km2, sur la rive gauche de l'Euphrate, a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.Durant les trois années de siège, près de 80.000 habitants de Deir ez-Zor n'ont pas reçu d'aide humanitaire autrement que par voie aérienne.

Le 5 septembre, les forces syriennes ont brisé le siège de Deir ez-Zor et sont entrées dans la partie nord de la ville. Le blocus de la base aérienne de Deir ez-Zor a été forcé quatre jours plus tard par les unités syriennes placées sous le commandement des généraux Issam Zahreddine et Souheil al-Hassan.