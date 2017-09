La Russie et la Chine nomment leur nouvel avion de ligne

© Sputnik. Evgeny Pakhomov La Russie et la Chine planchent sur la création d’un avion de ligne

La Compagnie aéronautique unifiée (UAC) et la Commercial Aircraft Corporation of China ( COMAC ) ont baptisé CR 929 le nouvel avion de ligne russo-chinois long-courrier.

La cérémonie solennelle de baptême de l'aéronef a eu lieu au siège du groupe COMAC à Shanghai.

La version de base du nouvel avion s'appellera CR 929-600, alors que les deux autres variantes porteront les noms CR 929-500 et CR 929-700.

Les lettres C et R renvoient aux participants au projet: la Chine et la Russie. Ce sont également les deux premières lettres dans le nom de l'entreprise conjointe russo-chinoise CRAIC qui gère le programme de conception de l'avion.

Selon ses constructeurs, la commercialisation du nouvel avion doit commencer en 2025-2027.