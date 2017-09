Syrie: la Russie a créé «une puissante coalition antiterroriste» en deux ans

À l'occasion du deuxième anniversaire de l'intervention militaire russe en Syrie, Sputnik s'est entretenu avec deux experts locaux pour avoir leur opinion concernant l'impact de l'implication de Moscou dans le règlement de la crise.

Pour le général de brigade Muhammad Abbas, la Russie est parvenue à créer une «puissante coalition» antiterroriste «en dépit des efforts déployés par la Maison-Blanche».

«Les efforts conjugués de la Syrie, de la Russie, de l'Iran, de l'Irak et de tous les pays des BRICS ont permis de créer une force efficace pour combattre l'ennemi», a déclaré le militaire.