L’armée irakienne reprend les dernières positions de Daech au nord de l'Irak

«Nous avons commencé l'offensive à cinq heures du matin dimanche, et nous sommes allés jusqu'aux localités d'al Namal et d'al Zawiya, ainsi que dans les montagnes de Khanuka et de Makhoul pour libérer ces zones des terroristes de Daech qui restaient encore sur place», a déclaré à Sputnik le général irakien Maan al Saadi.

«Les djihadistes de Daech ont quitté les deux villages sans résistance. Cela a facilité la tâche aux troupes irakiennes qui les ont facilement occupés», a indiqué à Sputnik une autre source militaire.

Les villages d'al Namal et d'al Zawiya, ainsi que les montagnes se trouvent dans la province de Salâh ad-Dîn, à la limite du district d'Al-Hawiga, le dernier bastion de Daech dans le nord de l'Irak.