La Norvège exprime sa reconnaissance au géant russe Rosatom

Dans un message adressé au directeur général de l'Agence fédérale de l'énergie atomique (Rosatom), Alexeï Likhatchev, le ministre norvégien des Affaires étrangères, Borge Brende, l'a remercié pour avoir respecté «les principes de bon voisinage» lors du transport de la centrale nucléaire flottante Académicien-Lomonossov dans la Baltique.

Borge Brende a indiqué qu'il se félicitait du partenariat entre Moscou et Oslo dans le domaine de la sécurité radiologique et en particulier de la coopération entre Rosatom et l'Autorité norvégienne de protection radiologique (NRPA).

«Un exemple éclatant de coopération de bon voisinage est notre dialogue constructif sur le transport de l'Académicien-Lomonossov. Nous sommes reconnaissants à Rosatom d'avoir pris en compte les préoccupations norvégiennes», a souligné le ministre dans sa lettre.

Rosatom a pour sa part noté qu'il informait «le plus largement possible» ses partenaires et «prenait en compte leurs intérêts».

Alexeï Likhatchev a rappelé pour sa part que Rosatom était allé au-devant des souhaits des pays de la région Baltique-Scandinavie et avait décidé que la centrale traverserait la mer sans combustible nucléaire. L'Académicien-Lomonossov fera partie d'une centrale thermique nucléaire flottante qui sera mise en exploitation en décembre 2019.