Séoul: Pyongyang préparerait un nouveau test de missile

Séoul a enregistré une activité suspecte sur le territoire de son voisin du Nord et affirme que de nouveaux tirs de missile auront lieu prochainement, annonce samedi le journal sud-coréen Chosun Ilbo.

Se référant aux sources au sein de l'administration présidentielle, le journal écrit que plusieurs missiles ont été sortis de l'Institut des armements à Pyongyang. Il s'agit d'une usine qui aurait fabriqué des missiles balistiques de type Hwasong.

Chosun Ilbo a lié l'incident à la menace du ministre nord-coréen des Affaires étrangères Ri Yong-ho de riposter face aux États-Unis par l'essai «sans précédent» d'une bombe à hydrogène dans le Pacifique.

«Il est nécessaire de surveiller si le transport actuel de missiles de l'Institut est lié à des provocations supplémentaires», a conclu le journal citant une source anonyme dans l'administration du Président sud-coréen.

Après que le Président américain a menacé d'anéantir la Corée du Nord et qualifié Kim Jong-un d'«homme-fusée», Pyongyang pourrait faire exploser une bombe à hydrogène d'une puissance sans précédent dans l'océan Pacifique, a déclaré vendredi dernier le ministre nord-coréen des Affaires étrangères Ri Yong-ho lors d'une conférence de presse.

Depuis la tribune de l'Onu, le Président américain Donald Trump a promis mercredi d'«anéantir» la Corée du Nord en cas de menace pour les États-Unis, insistant sur le fait que Washington était «prêt, veut et peut le faire», mais espère que ceci ne s'avérera pas nécessaire.

Plus tôt, la Russie et la Chine ont proposé à la Corée du Nord de déclarer un moratoire sur les essais nucléaires et les lancements de fusées, et à la Corée du Sud et aux États-Unis de s'abstenir d'exercices militaires dans la région pour stabiliser la situation dans la péninsule, mais Washington a ignoré cette initiative.